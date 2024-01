Vaciago, sugli errori arbitrali: «Difficili da spiegare ai tifosi della Juve...»

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha analizzato nel suo consueto editoriale le parole di Gianluca Rocchi sugli errori arbitrali

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha analizzato nel suo consueto editoriale le parole di Gianluca Rocchi sugli errori arbitrali. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Ci vuole coraggio e onestà intellettuale per ammettere gli errori, soprattutto in un Paese dove la colpa è sempre degli altri. Non è, quindi, un merito da poco quello di Gianluca Rocchi che ieri si è presentato e ha elencato otto sbagli piuttosto gravi, occorsi nel girone di andata. E proprio la trasparenza con la quale il designatore ha analizzato, senza nascondersi dietro troppe supercazzole, è la prima garanzia del fatto che di errori si tratta, non di pezzi di un complotto finalizzato a regalare lo scudetto all’Inter. È importante sottolinearlo perché spazzare via i sospetti consente di analizzare con maggiore lucidità la situazione che, per essere onesti e diretti come Rocchi, non è bella per niente. Anzi è preoccupante…»

