Tra clausola e commissioni servono più di 100 milioni per Haaland

Si parla del futuro di Erling Haaland: l’attaccante rientrato nel weekend dopo l’infortunio costerebbe più dei 75 milioni di clausola

Cadena Ser, emittente spagnola, avrebbe parlato nel dettaglio delle cifre per strappare Haaland al Borussia Dortmund. L’attaccante norvegese ha una clausola di 75 milioni, ma non sarebbe l’unica da sborsare per strapparlo ai gialloneri.

Oltre alla clausola ci sarebbero anche 60 milioni di commissioni suddivise tra Mino Raiola, a cui ne andrebbero 40, e il papà di Haaland. Il Real Madrid e le altre squadre interessate sono avvisate.