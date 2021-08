Haaland, Raiola fa richieste bomba: 50 milioni di stipendio e faraoniche commissioni

Mino Raiola intende coprire d’oro Erling Haaland e per lo stipendio del norvegese avrebbe fatto richieste milionarie

Erling Haaland sarà il nome caldissimo per la prossima finestra estiva di calciomercato. Tra un anno, infatti, la clausola rescissoria da pagare al Borussia Dortmund per acquistarlo si abbasserà a 75 milioni di euro; cifra “bassissima” guardando al valore dell’attaccante. Già quest’estate, però, alcune big avrebbero bussato alla porta del norvegese vedendosi però sparare una cifra milionaria per lo stipendio.

Come riportato da Sport Bild, infatti, Mino Raiola, agente di Haaland, chiederebbe ben 50 milioni di ingaggio per il suo assistito; richiesta che avrebbe spaventato il Chelsea che era molto interessato al calciatore. Ma non solo. Il procuratore avrebbe chiesto anche 40 milioni solo di commissioni che andrebbero poi nelle sue tasche. Cifre faraoniche, che pochi club potranno soddisfare.