L’ex giocatore Hamann: «Il sombrero di Ronaldo con la Germania? Mi è sembrato uno scemo»

Hamann, ex centrocampista della Nazionale tedesca, attacca Cristiano Ronaldo per il numero nei confronti di Rudiger

Sta facendo discutere il numero di Cristiano Ronaldo nel primo tempo di Germania Portogallo, il cosiddetto “sombrero” nei confronti di Rudiger. Dietmar Hamann, ex centrocampista della Nazionale tedesca, va all’attacco di CR7. Ecco le sue parole a RTE. «»

«Credo sia una cosa senza senso. Si alza il pallone, fa finta di prenderlo e poi invece la dà via di tacco senza guardare. Ovviamente è una cosa eccezionale e noi sappiamo benissimo cosa è in grado di fare. Credo che in qualche maniera volesse sminuire gli avversari. In quel momento la partita era sull’1-0 e io sto qui a vedervi mentre tutti quanti impazzite per questa cosa. Sì, è vero, è il migliore assieme a Messi. Ma questa cosa la fa sull’1-0 e adesso è lui che sembra uno scemo».