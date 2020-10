Hauge: «Bellissimo giocare a San Siro con la maglia del Milan»

Jens Petter Hauge ha parlato al termine del match vinto contro lo Spezia: le dichiarazioni dell’attaccante del Milan

Jens Petter Hauge, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine del match vinto contro lo Spezia.

PRESTAZIONE – «È stato bellissimo giocare qui con la gloriosa maglia rossonera a San Siro. È stato un grande giorno per me ed è stato importante che la squadra abbia vinto».

PRIMI GIORNI – «Sono stati bellissimi giorni. I giocatori e lo staff sono stati gentilissimi con me e mi hanno aiutato molto ad ambientarmi. Cercherò di imparare l’italiano il più velocemente impossibile e di ambientarmi al meglio».

COMPAGNI – «Tutta la squadra è stata molto vicina a me, tuttavia in questi giorni ho parlato tanto con Brahim, Bennacer e Leao. Ho parlato tanto con Calhanoglu che mi ha dato consigli su come giocare e su come crescere. Sono molto felice di stare qui con tutta la squadra».