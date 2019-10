Amrabat è fondamentale per gli equilibri difensivi dell’Hellas Verona. Il marocchino dà tanta intensità in mezzo al campo

Nonostante il rammarico per la sconfitta contro il Sassuolo, l’Hellas Verona di Juric ha iniziato molto bene la stagione. Gli scaligeri spiccano per l’intensità che mettono in ogni gara, si tratta di un avversario ostico per chiunque.

La fase di non possesso è probabilmente la chiave di Juric. L’Hellas applica marcature a uomo di stampo gasperiniano, soprattutto in mezzo. E’ difficile costruire in modo pulito contro l’Hellas Verona, con Amrabat che è uno dei giocatori più importanti. Il marocchino è molto dinamico in mezzo, dà un contributo difensivo fondamentale. Contro il Sassuolo, si vede nella slide sopra, si è occupato di Magnanelli con un’intensa marcatura.