Hellas Verona, due dubbi di formazione per Tudor in vista dell’Empoli

Il tecnico dell’Hellas Verona Igor Tudor dovrebbe sciogliere gli ultimi dubbi di formazione: Ilic e Lazovic verso il recupero

L’Hellas Verona al ritorno in campo dopo la sosta per le Nazionali affronterà l’Empoli. Il tecnico Igor Tudor spera di recuperare anche due pedine fondamentali del suo gioco: vale a dire Ilic e Lazovic.

Fuori da tempo per alcuni problemi muscolari, come riporta il Corriere di Verona, stanno piano piano recuperando e potrebbero far parte dei convocati in vista della sfida contro i toscani. Da oggi a lunedì Tudor conta di recuperarli a pieno.