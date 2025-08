Hellas Verona, ecco la cifra da reinvestire sul mercato: sono ben tre possibili colpi, i nomi

Hellas Verona, ecco la cifra da reinvestire sul mercato estivo: nella lista dei gialloblù ci sono tre possibili colpi, tutti i nomi

Il mercato estivo dell’Hellas Verona si conferma ancora una volta frutto di scelte ponderate e di una strategia improntata all’autosostenibilità. Il club scaligero, sotto la guida esperta del direttore sportivo Sean Sogliano, sta ridisegnando la rosa con mosse intelligenti che uniscono contenimento dei costi e valorizzazione dei talenti.

Tra le operazioni più interessanti figura l’acquisto a titolo definitivo di Domagoj Bradaric, terzino sinistro croato classe 1999, ex Lille e Salernitana. Arrivato per soli 700mila euro, Bradaric rappresenta un rinforzo low-cost di qualità, soprattutto se si considera che il suo riscatto nel prestito precedente era ben più elevato. Un affare che riflette perfettamente la filosofia gestionale adottata dal club.

Nel frattempo, Sogliano ha operato una vera e propria rivoluzione della rosa:

In difesa , sono stati ingaggiati Enzo Ebosse , centrale camerunese con esperienza in Ligue 1, e Ignacio Núñez , giovane promessa uruguaiana.

, sono stati ingaggiati , centrale camerunese con esperienza in Ligue 1, e , giovane promessa uruguaiana. A centrocampo , è approdato Santiago , incontrista dai grandi margini di crescita.

, è approdato , incontrista dai grandi margini di crescita. In attacco, sono arrivati Giovane, esterno offensivo brasiliano, e il rientrante Valentini, difensore argentino deciso a ritagliarsi spazio dopo il prestito.

Le cessioni hanno portato liquidità e importanti plusvalenze. Il giovane Diego Coppola è stato ceduto al Brighton per 11 milioni più bonus, mentre Filippo Ghilardi ha raggiunto la Roma per una cifra vicina ai 10 milioni. A queste si somma il milione ricevuto dall’Inter per Agbonifo. Sottraendo le spese per i riscatti (circa 10 milioni), il Verona ha a disposizione un tesoretto di 8 milioni da reinvestire.

Gli obiettivi futuri sono ambiziosi: in difesa piace Fali Candé, esterno del Venezia con grande spinta e fisicità. A centrocampo il sogno è Salvatore Esposito dello Spezia, playmaker italiano classe ’00, mentre in attacco si punta al prestito di Walid Cheddira, attaccante marocchino di proprietà del Napoli reduce da una stagione all’Espanyol. Il club partenopeo, però, spinge per una cessione a titolo definitivo. Lo afferma la La Gazzetta dello Sport