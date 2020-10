HIGHLIGHTS Atalanta Cagliari: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Atalanta e Cagliari, valido per la 3ª giornata di Serie A 2020/21.

7′ Gol Muriel – Muriel solo davanti a Cragno mette la palla in porta, ma viene annullato per fuorigioco. Poco dopo il Var gli convalida il gol. Il colombiano era tenuto in gioco da Zappa.

24′ Gol Godin – Ha segnato Diego Godin. Nel giorno del suo esordio in rossoblù l’uruguaiano incorna il cross partito dal calcio d’angolo di Marin.

28′ Gol Gomez – Azione manovrata partita da Gomez. Zapata scarica al limite dell’area del Cagliari proprio sul Papu che controlla e fa partire un tiro a giro imprendibile per Cragno.

37′ Gol Pasalic – Pasalic buca Cragno al culmine di un’azione in velocità dei nerazzurri. Assist rasoterra di Gosens per Pasalic che lasciato solo deve solo appoggiare in porta.

What a beautiful play by Atalanta where Mario Pašalić finishes it off to make it 3-1 against Cagliari ⚽️ 🇮🇹

He takes the ball from deep and advances it all they way to the oppositions box, it's a real joy to watch Gasperini's men play. pic.twitter.com/xJWB8F5LqC

