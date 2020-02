HIGHLIGHTS Atalanta Roma: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Atalanta e Roma, valido per la 24ª giornata di Serie A 2019/20.

45′ GOL DZEKO – Errore grossolano di Palomino che lascia lì il pallone, Dzeko ruba palla e calcia dal limite superando Gollini.

50′ GOL PALOMINO – Sugli sviluppi di un corner Djimsiti prolunga sul secondo palo, Palomino in spaccata trova il gol del pareggio.

59′ GOL PASALIC – Il croato, appena entrato in campo, si è inventato un gol pazzesco a giro sul secondo palo.

Splendid set-piece there, and Jose Luis Palomino was on the end of it to draw Atalanta level. #SerieA pic.twitter.com/9fuZXARYvc

— Alex (@FutureSenators) February 15, 2020