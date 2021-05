Higuain: «Real Madrid e Inter Miami. Vi racconto tutto»

Gonzalo Higuain, attaccante dell’Inter Miami, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del canale ufficiale della Major League Soccer

REAL MADRID – «Quando sono arrivato al Real avevo appena compiuto 19 anni e volevano mandarmi nella seconda squadra per allenarmi e crescere. Ma dopo qualche allenamento, Capello mi disse che sarei subito rimasto in prima squadra e poi mi fece debuttare il Copa del Rey contro il Betis. Entrai in uno spogliatoio pieno di stelle, dei mostri, la verità è che per me fu un regalo».

INTER MIAMI – «Spero di aiutare la squadra a entrare nella storia del campionato. Vorremmo vincere subito, al secondo anno di vita. Questa è stata una delle motivazioni che mi ha spinto a venire qui, voglio entrare nella storia di questa società».