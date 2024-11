Hoffenheim-Lione: dove vederla, orario e probabili formazioni

Alla PreZero Arena la sfida di Europa League Hoffenheim-Lione: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Alla PreZero Arena di Sinsheim si giocherà la gara valevole per la 4ª giornata del girone di Europa League tra Hoffenheim-Lione. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Hoffenheim (3-4-1-2): Baumann; N’Soki, Stach, Chaves; Prass, Bischof, Grillitsch, Gendrey; Kramaric; Bulter, Hlozek.

Lione (4-3-3): Perri; Tagliafico, Niakhaté, Clinton Mata, Maitland-Niles; Tolisso, Matic, Caqueret; Malick Fofana, Mikautadze, Benrahma.

Orario e dove vederla in tv

Hoffenheim-Lione si gioca alle ore 21:00 di giovedì 7 novembre per la quarta giornata dei gironi di Europa League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport in Diretta Gol Europa – Sky Sport (canale 255). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.