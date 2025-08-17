Højlund Milan, trattativa pronta ad infiammarsi: le ultime

Højlund Milan, svolta in arrivo, Amorim lo lascia fuori dai convocati per il debutto in Premier League: spiraglio aperto?

La trattativa che potrebbe portare Rasmus Højlund al Milan registra un nuovo sviluppo clamoroso. Secondo quanto riportato da Laurie Whitwell di The Athletic, l’attaccante danese è stato escluso dalla lista dei convocati del Manchester United per la sfida di Premier League contro l’Arsenal. Una scelta che appare come un chiaro segnale di apertura verso la sua cessione, confermando le voci di mercato che lo avvicinano sempre più alla Serie A.

Al giocatore sarebbe stato comunicato che faticherà a trovare spazio nella squadra guidata da Ruben Amorim in questa stagione. Una notizia che ha sorpreso molti, considerando la volontà di Højlund di restare a Manchester per conquistare minuti sul campo. Tuttavia, questo scenario favorisce il Milan, da tempo interessato al danese come rinforzo principale per il reparto offensivo. Il nuovo DS Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri vedono in lui il profilo ideale per completare l’attacco, aumentando qualità e profondità della rosa.

L’esclusione dalla partita contro l’Arsenal rappresenta un segnale inequivocabile: il Manchester United non punta più sul giocatore e apre ufficialmente alla cessione. Nonostante Højlund desideri rimanere, la volontà del club è chiara e spinge il danese a valutare una nuova destinazione. Questa situazione mette il Milan in una posizione di vantaggio, anche considerando la concorrenza di altri club europei interessati al giocatore. La determinazione dei rossoneri, unita alle difficoltà del danese in Inghilterra, potrebbe essere decisiva per sbloccare l’affare.

Ora il lavoro di Igli Tare diventa cruciale: trovare la formula giusta per il trasferimento sarà fondamentale. Il Milan punta a chiudere l’operazione rapidamente, così da consentire ad Allegri di inserire Højlund nei suoi schemi il prima possibile. La situazione resta in evoluzione, ma l’esclusione odierna potrebbe rappresentare il primo passo verso un trasferimento che fino a pochi giorni fa sembrava complicato. I tifosi rossoneri seguono con attenzione, sperando che questo segnale dal Manchester United anticipi una settimana decisiva per l’arrivo del danese a Milano.