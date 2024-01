Huijsen: «Facile scegliere la Roma, ero impressionato»

Le parole di Dean Huijsen, difensore olandese in prestito dalla Juventus, alla presentazione con la Roma. I dettagli

Dean Huijsen ha parlato ai canali ufficiali della Roma dopo l’ufficialità del prestito dalla Juve.

LE PAROLE – «Sono rimasto sin da subito impressionato dall’accoglienza che ho ricevuto. Per me non è stato difficile scegliere la Roma: arrivo in una grande società, con un grande allenatore e tanti campioni con cui avrò il privilegio di condividere lo spogliatoio. Spero che insieme riusciremo a centrare i nostri obiettivi».