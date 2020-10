I calciatori? Fanno gol anche al casinò!

Molti appassionati di calcio hanno in questi anni scoperto un altro modo per coltivare il loro hobby, grazie ai siti scommesse, con i quali possono mettere alla prova il loro fiuto pronosticando l’esito delle partite.

Molto spesso, sulle piattaforme dei bookmaker online, è però anche possibile cimentarsi con un altro tipo di giochi, quelli dei casinò: roulette, slot machine, poker, baccarat, blackjack e molti altri intrattenimenti disponibili fino a non molto tempo fa solo nelle sale gioco di Venezia o Montecarlo sono oggi a portata di click grazie a operatori quali Voglia Di Vincere casinò online. Dovete sapere però che anche molti calciatori amano dilettarsi con le sale da gioco su internet, e oggi vogliamo proprio raccontarvi la Top 11 dei calciatori che sanno fare gol anche sui casinò online!

UNA SQUADRA CHE POTREBBE AMBIRE ALLA CHAMPIONS LEAGUE



Avete letto bene: mettendo insieme i giocatori di calcio (con una piccola eccezione costituita da tre ex atleti) riusciremmo a tirar fuori un undici di tutto rispetto, capace di conquistare al primo colpo lo scudetto e la Champions League.

Siete pronti? Abbiamo anche un modulo a prova di bomba, il 3-4-3.



In porta, il numero uno della Juventus, Wojciech Szczesny. In casa-Juve saremmo coperti peraltro anche con il portiere di riserva, perché anche Gianluigi Buffon non disdegna qualche puntata sui casinò online, anche se è notoriamente più un amante del poker. Passiamo alla difesa, dove potremmo schierare il difensore centrale del Napoli Kostas Manolas, affiancato dalla bandiera del Barcellona, Gerard Piqué e dal grandissimo ex calciatore inglese Rio Ferdinand. Una difesa a tre che qualsiasi allenatore amante di questo modulo firmerebbe per avere.



Passiamo ai quattro di centrocampo. In questo reparto, la nostra linea mediana avrebbe un coefficiente di “garra” altissimo, grazie a Arturo Vidal e a Radja Nainggolan: il cileno e il belga, al momento entrambi all’Inter, sono da tempo grandi appassionati di casinò online. Vidal, come Buffon, è appassionato in particolare di poker, e in occasione di un torneo di beneficienza ha anche vinto una somma decisamente importante. E il tasso tecnico? Beh, tenetevi forti, perché ci concediamo due lussi: scegliamo di arretrare un pochino la sua abituale posizione di gioco per schierare Cristiano Ronaldo in posizione di esterno sinistro, e ci regaliamo il “pupone” Francesco Totti come regista. Niente male, che ne dite? A questo punto non ci resta che pensare ai tre davanti.



E anche in questo caso, diciamo pure che probabilmente basterebbero loro tre per vincere qualsiasi match: da destra a sinistra, ecco che gli avversari si troverebbero di fronte nientemeno che Lionel Messi, Ronaldo “Il Fenomeno” (anche lui richiamato in attività per l’occasione) e Neymar.



Come dicevamo, tutti i giocatori del nostro team di assi del casinò e del poker sono soliti a partecipare a tornei di beneficienza e a divertirsi sulle piattaforme online, e si aggiungono a una lunga lista di sportivi e celebrità che ama questo passatempo. L’elenco è veramente lunghissimo e comprende attrici come Cameron Diaz e Pamela Anderson, ex atleti come Michael Jordan, il golfista Tiger Woods e l’attore Matt Damon.