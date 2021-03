I migliori programmi televisivi sulla medicina alternativa e pratiche di benessere

Oggi in un mondo dove il web e i servizi di streaming la fanno da padrone, appare logico che tra i tanti programmi televisivi ce ne siano una miriade che si occupano di medicina alternativa e pratiche di benessere. Premesso ciò, vediamo nel dettaglio quali sono i migliori trasmessi dall’estero e in Italia.



Il network Healthy Living Channel

The Healthy Living Channel è il network americano che ha appena annunciato di aggiungere al suo palinsesto di programmi quello denominato “Nutritional Living with Dr. Ward Bond”.

Nello specifico si tratta di una serie televisiva quotidiana di mezz’ora dedicata alla nutrizione, erboristeria e terapie alternative pensate per gli spettatori che cercano una vita più sana.

Questo programma, tratta anche di temi un po’ controversi, come potrebbe essere la cannabis, gli eliquid con CBD, olii e creme per il benessere e le nuove frontiere della medicina e della cura personale alternativa.

Il programma va in onda nei giorni feriali a mezzogiorno ora locale sul suddetto canale tematico tramite via cavo negli Stati Uniti e sul satellite, quindi visibile anche in Europa e nel resto del mondo.

L’obiettivo del programma Nutritional Living

I redattori del programma Nutritional Living intendono raggiungere un obiettivo ben preciso e cioè quello di educare le persone sul matrimonio tra medicina alternativa e convenzionale.

Dopo secoli di oscurità, la medicina alternativa è diventata infatti di nuovo popolare e per una buona ragione: le persone che la sottoscrivono ritenendo che vivono più a lungo e molto meglio.

Il dottor Bond che gestisce il programma è tra l’altro un’importante autorità americana sulle medicine alternative, e ampiamente noto per i suoi scritti, conferenze e apparizioni in TV e radio in cui ha spesso formulato prodotti ampiamente riconosciuti dall’industria degli integratori naturali.

Come si articola il palinsesto di Healthy Living Channel?

I programmi di Healthy Living Channel sono progettati per essere informativi e divertenti e per motivare gli spettatori a effettuare transazioni con i suoi esperti di spettacoli.

The Healthy Living Channel inoltre mette in contatto gli spettatori con i venditori di prodotti biologici, medicine alternative e soluzioni per la salute naturale e che presentano offerte uniche e opportunità di acquisto online. Il canale infine è una risorsa importante per una comunità di spettatori che condividono lo stesso interesse e che intende diventare più informati su salute generale e pratiche di fitness.

Medicinaitalia.tv il network per la medicina alternativa in Italia

Anche in Italia non mancano i network televisivi che propongono con cadenza giornaliera programmi sulla medicina alternativa e pratiche di benessere, in cui si parla spesso della cannabis light e dei suoi effetti positivi in termini di salute generale del corpo oltre che di un’ottima risposta per i fumatori che intendono avvalersi di una pratica meno nociva ovvero per il cosiddetto vaping di CBD.

Premesso ciò, il programma Medicina Italia vuole offrire una fruibilità̀ più̀ diretta e immediata della tematica e con l’obiettivo primario di diffusione sana, corretta ed efficace dei principi e delle metodiche che compongono l’universo delle medicine alternative.

A margine va altresì aggiunto che i responsabili del sito oltre a chiarimenti sulle patologie più̀ diffuse propongono dei video inviati da utenti in cui raccontano esperienze personali e forniscono suggerimenti e importanti indicazioni, così come soluzioni naturali e rimedi utili a ritrovare il benessere psicofisico e anche una qualità̀ di vita molto più soddisfacente.

Come si articola il palinsesto di Medicinaitalia.tv?

Il network televisivo Medicinaitalia.tv rappresenta un modo nuovo, adeguato all’utenza moderna, che aiuta a comprendere meglio l’affascinante universo delle medicine complementari per 24 ore al giorno, e sette giorni su sette facendole arrivare in modo comodo e fruibile su desktop, su smartphone e tablet, quindi offre a 360 gradi la possibilità agli utenti interessati di visualizzare i programmi sia quando sono in casa che fuori.