Ibrahimovic a caccia di gol e record per volare con il suo Milan

Zlatan Ibrahimovic vuole riscattarsi dopo le ultime due gare non così brillanti. Cerca gol e record contro Crotone e Spezia

«Ibrahimovic prepara gol mai visti per volare con il suo Milan» – scrive la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Lo svedese vuole riscattare le ultime due poco lucide prestazioni ed eguagliare altri due record.

PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN VAI SU MILANNEWS24

Il primo è sicuramente quello di raggiungere quota 500 reti in carriera, il secondo sarebbe quello di raggiungere quella quota magari segnando alle ultime due squadre con cui non ha ancora trovato la via del gol: Crotone e Spezia.