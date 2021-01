Ibrahimovic rasato (forse per gioco) sui social: il centravanti del Milan ha pubblicato una storia su Instagram senza capelli – FOTO

Quando Ibrahimovic dice di andare all-in lo fa per bene: questo avranno pensato tutti gli utenti che scorrendo le storie instagram si sono imbattuti in quella del centravanti svedese che (forse per gioco) ha pubblicato una foto di sé stesso senza capelli.

Una scelta azzardata che però a molti è sembrato un ennesimo “trollaggio” dell’attaccante del Milan, non insolito a questo genere di scherzi social.