Icardi scaccia il mercato: «Felice al PSG. Ho tutto ciò che mi serve»

Mauro Icardi, attaccante del PSG, ha parlato del suo futuro ai microfoni del canale ufficiale del club: le dichiarazioni dell’attaccante argentino

Mauro Icardi, attaccante del PSG, ha parlato del suo futuro ai microfoni del canale ufficiale del club. Le dichiarazioni dell’attaccante argentino.

«Quando sono arrivato in prestito ho fatto di tutto per guadagnarmi la conferma, il primo anno è stato buono. Sono molto felice che il PSG abbia esercitato il diritto di riscatto e che mi abbia fatto firmare un contratto per i prossimi quattro anni. Questo è un motivo di orgoglio per me. Qui mi trovo bene e sono in una grande squadra: tutto ciò che serve a un giocatore».