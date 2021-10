Ramazzotti scrive a Wanda Nara, Icardi è geloso

Icardi avrebbe chiesto a Wanda Nara di chiudere i rapporti con Ramazzotti per gelosia

Non finisce la vicenda tra Wanda Nara e Icardi, perché tra moglie e marito si è messo in mezzo Eros Ramazzotti. Il cantante italiano, secondo quanto riportato dalla giornalista argentina Yanina Latorre, avrebbe scritto alla moglie del calciatore del PSG per dirsi dispiaciuto di quanto successo.

TELENOVELA ICARDI-WANDA: QUALE LA PROSSIMA PUNTATA? – VIDEO

Il messaggio di Ramazzotti non avrebbe fatto piacere a Icardi che avrebbe chiesto a Wanda Nara di chiudere i rapporti con l’ex marito di Michelle Hunziker.