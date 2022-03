IFAB, conferma per i cinque cambi: presto faranno parte del regolamento

L’IFAB pronto a confermare i cinque cambi e a farli diventare parte integrante del regolamento. Le ultime sulla situazione

Come riportato da Sport, l’IFAB ha deciso ed è pronta a confermare all’interno del regolamento la regola dei cinque cambi disponibili a partita, in un primo momento solo una soluzione d’emergenza per far fronte ai problemi derivati dalla pandemia.

Regola destinata quindi a diventare una vera e propria realtà del calcio mondiale.