Il capitolo glorioso (senza trofei) dell’Atalanta è da considerare un grande rimpianto?

L’Atalanta più forte di tutti i tempi si è trasformata da grande gioia a rimpianto per mancanza di trofei?

«L’unico rimpianto con l’Atalanta è quello di non aver portato a casa nessun trofeo. Abbiamo dominato per 5 anni dove facevamo una valanga di goal a tutti, ma è stato un peccato non aver vinto nulla». Le parole di Papu Gomez hanno toccato un tasto che potrebbe ridisegnare quello che è stato, fino ad ora, il punto più alto della storia dell’Atalanta Bergamasca Calcio: la mancata conquista di una coppa.

L’Atalanta tra il 2017 e il 2021 è stata la squadra più bella e completa di sempre, raggiungendo traguardi straordinari: un 4° posto, un 7°, tre 3° piazzamenti, un quarto e ottavo di Champions League, sedicesimi d’Europa League e soprattutto due finali di Coppa Italia. Con il passare degli anni la frase “Belli, bravi, ma non abbiamo vinto niente” si è fatta sempre più insistente. Detto in poche parole una squadra incapace di compiere il grande salto, soprattutto citando le partite con Lazio e Juventus (una persa per torti arbitrali e l’altra a causa di una Dea poco pimpante nel secondo tempo).

Ci si ricorda sempre da dove si viene (Serie C, retrocessioni e un fallimento sfiorato nel 2010). La paura è quella aspettare troppo tempo prima di avere tali chance, ma ci sono dati da ricordare. L’Atalanta è ancora una grande: avrà molte altre occasioni anche solo di portare a casa una Coppa Italia.

E’ solo una questione sentimentale, come accade in amore: ne arriveranno tanti di partner, ma ci sarà sempre colei che, rispetto alle altre, ci ha fatto provare determinati brividi, con il rammarico che la relazione non abbia compiuto il salto definitivo. In futuro ne arriveranno tante di Atalanta (forse più vincenti), ma capita spesso che la più bella sia anche la più incompleta.