Il Chelsea pesca il Porto, frecciata di Tuchel alla Juventus

Tuchel: «Porto? Chiedete alla Juventus cosa vuol dire essere favoriti». Le dichiarazioni del tecnico del Chelsea

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, para così del sorteggio dei quarti di Champions che vedrà gli inglesi fronteggiare il Porto. I portoghesi hanno eliminato la Juve ai quarti.

«Sono contento di non giocare contro una squadra inglese. Nelle competizioni europee preferisco giocare contro squadre di altri Paesi. Poi avremo il ritorno in casa e questo è positivo. Certo, molti ci indicano come favoriti, ma questo non servirà. Potete andare a Torino a chiedere se essere favoriti aiuta».