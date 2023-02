Ansu Fati, attaccante del Barcellona, è un obiettivo del Manchester United per il prossimo mercato estivo. I dettagli

Secondo quanto riportato da As, il 20enne spagnolo sarebbe finito nel mirino dei Red Devils per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.