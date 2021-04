Il Milan è letale nella prima mezz’ora: nessuno ha fatto meglio in Serie A

Il Milan contro il Parma non ha solamente stabilito il suo record di successi in trasferta (13) in una singola stagione di Serie A

Il Milan contro il Parma non ha solamente stabilito il suo record di successi in trasferta (13) in una singola stagione di Serie A.

La squadra di Pioli ha segnato la sua 20° rete nel corso dei primi 30 minuti di gioco in questo campionato: nessuna squadra ha fatto meglio finora (al pari della Roma).