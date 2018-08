Il Napoli avrebbe mostrato interesse nei confronti di Belotti e l’attaccante del Torino pare sia tentato dal cambiare casacca

Andrea Belotti l’anno scorso è stato tra i protagonisti del mercato estivo. Diversi club, con il Milan in prima fila, si erano mossi per il suo cartellino ma la valutazione da oltre 100 milioni affibbiatogli dal presidente del Torino, Urbano Cairo, aveva sostanzialmente bloccato ogni possibilità di trasferimento. Alla fine il Gallo è rimasto a Torino e ha chiuso la stagione con 13 gol e 7 assist in 35 presenze. Ora che il valore di Belotti è calato sensibilmente le voci di mercato si sono fatte sempre più insistenti. L’edizione di Torino de La Repubblica oggi scrive di un interessamento del Napoli per l’attaccante granata. Sportitalia qualche giorno fa aveva riportato lo stesso rumors ma il ds Gianluca Petrachi aveva immediatamente smentito tale ipotesi.

Oggi pare che il Napoli voglia muoversi con maggiore decisione per portare Belotti in Campania e il giocatore sarebbe effettivamente tentato da un’esperienza con la maglia degli azzurri. Il club di Aurelio De Laurentiis, che ha praticamente chiuso per il laterale francese Malcuit, gli permetterebbe di giocare la Champions League e di aumentare il suo ingaggio da 1,5 a 3,5 milioni. Per convincere Cairo a vendere serviranno però almeno 65 milioni di euro.