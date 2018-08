Doppio colpo in arrivo per il Napoli: il club di Aurelio De Laurentiis è sempre più vicino a Ochoa e Malcuit

A due settimane dall’inizio del campionato, il Napoli continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe vicino ad un doppio colpo: stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, i partenopei avrebbero fatto passi avanti per Guillermo Ochoa e Kevin Malcuit. Per quanto riguarda il portiere messicano, la trattativa con lo Standard Liegi sarebbe in stato avanzata: il giocatore potrebbe dunque arrivare in prestito con diritto di riscatto. Il terzino destro del Lille, invece, dovrebbe arrivare per circa 10 milioni di euro.