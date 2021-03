Il Napoli prova ad impedire la partenza di Koulibaly e Osimhen per le Nazionali

Il Napoli sta provando ad impedire Koulibaly e Osimhen per le Nazionali. Una mossa per limitare al minimo i rischi di un nuovo contagio al coronavirus

Il Napoli sta lavorando per impedire le partenze di Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen in occasione della prossima sosta per le Nazionali. Lo segnala il Corriere del Mezzogiorno.

Secondo il programma, i due giocatori dovrebbero partire per i rispettivi impegni nelle qualificazioni per la Coppa d’Africa al termine della gara contro la Roma del prossimo 21 marzo.