Il Psg non molla Hakimi e rilancia: la risposta dell’Inter

Non c’è ancora l’accordo tra PSG e Inter per il cartellino di Hakimi. Distanza di 10 milioni: le ultime sul futuro del laterale marocchino

L’Inter ha la necessità di completare una cessione importante entro il 30 giugno per sistemare il bilancio e le casse societarie. Hakimi resta il primo indiziato, ma per il momento non c’è l’accordo economico con il Paris Saint-Germain.

IL PSG ha alzato a 70 milioni l’offerta all’Inter, che resta però ferma nella sua volontà: il marocchino non parte per meno di 80 milioni. Una partita a scacchi, dove Marotta e Ausilio sperano anche nel rilancio del Chelsea per smuovere i francesi come scrive il Corriere dello Sport. Il Dt dei parigini Leonardo ha un accordo di massima con Hakimi, al quale ha messo sul piatto un contratto pluriennale da 8 milioni a stagione. L’intesa però con l’Inter ancora non c’è e da Viale della Liberazione attendono un ulteriore rilancio da Parigi.