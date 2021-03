Il Torino non vuole fermarsi: nuova idea in attacco per Nicola

Il Torino, prossimo avversario della Sampdoria, vuole dare continuità dopo la vittoria in rimonta contro il Sassuolo: nuova idea per Davide Nicola in attacco

Il Torino è deciso a dare continuità all’ultima incredibile vittoria in rimonta maturata ieri contro il Sassuolo. Per farlo, i granata, sono chiamati alla prova perfetta in trasferta con la Sampdoria, anch’essa alla ricerca disperata di punti pesanti.

Davide Nicola starebbe pensando ad un attacco inedito per far colpire i blucerchiati: la coppia Sanabria-Belotti è più di una semplice idea per l’ex tecnico di Genoa e Crotone. Il centravanti paraguaiano, arrivato nell’ultima sessione di mercato, non ha ancora avuto modo di giocare al fianco del numero nove, complice anche la positività al Coronavirus di quest’ultimo.