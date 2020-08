Ilaria D’Amico lascia lo sport: «Sento il desiderio di una nuova avventura»

Attraverso un’intervista al Corriere della Sera, Ilaria D’Amico ha annunciato il suo addio al mondo del calcio

Ilaria D’Amico non condurrà più programmi a tema calcio. Questa la notizia data dalla stessa compagna di Buffon attraverso un’intervista al Corriere della Sera. Le sue parole.

ADDIO AL CALCIO – «Il lockdown ha avuto un ruolo. Ho riflettuto, decantato, mi sono chiesta dove volessi andare. Ho sentito che era arrivato il momento per raccogliere nuove sfide. Con lo sport credo di essermi tolta tutti gli sfizi possibili e di aver fatto un percorso bellissimo ma anche netto. Addio allo sport? Sì, dopo 23 anni che me ne occupo, quasi 18 solo a Sky. Con la fine della Champions volterò pagina: con lo sport avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco alla perfezione. E il punto è proprio questo: sento il desiderio di rodarne una nuova, farle fare dei giri e lanciarla».

NUOVO PROGRAMMA – «Complice la volontà di Sky di sperimentare nell’informazione, l’idea è una prima serata che si occupi di attualità e che diventi un appuntamento fisso. Appena ne abbiamo parlato, in azienda, ho sentito il richiamo della foresta: mi ha aiutata ad uscire dalla mia confort zone».