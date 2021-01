Ilicic, la rinascita di un campione che sembrava perduto: esempio sportivo

Ilicic, la Gazzetta di oggi lo premia con un 8 che forse meriterebbe qualcosa in più per quanto accaduto lo scorso anno durante il lockdown

Ilicic, la Gazzetta di oggi lo premia con un 8 che forse meriterebbe qualcosa in più per quanto accaduto lo scorso anno durante il lockdown. Sembrano passati anni ed invece si tratta di mesi, durante i quali è successo di tutto. Tornando al marzo dell’anno scorso vediamo il campionato fermarsi, la politica litigare sulla strada da prendere, le società pronte a far fronte alle perdite ed i giocatori in balia delle proprie solitudini. Questo è quanto accaduto ad Ilicic lo scorso anno, con il giocatore che non ne voleva più sapere di tornare. Intanto l’Atalanta viaggiava a ritmi da finale di Champions, con la semifinale sfuggita per un soffio.

OGGI- Ilicic ce l’ha fatta, ha superato quel momento così difficile, è tornato, ha cancellato completamente l’assenza di Papu Gomez e con una serietà incredibile, mista ad un talento straordinario, nella serata di ieri ha fatto impazzire la difesa rossonera che se lo ritrovava da tutte le parti. La differenza? Sicuramente la serietà, poi la forza d’animo e la capacità di far fronte con le proprie forze alle difficoltà della vita, in puro spirito sportivo.