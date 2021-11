Infantino a un anno dal Mondiale: «Ci divertiremo tutti insieme»

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha rilasciato un comunicato a un anno dal Mondiale in Qatar 2022

MONDIALI – «Ci divertiremo a stare tutti insieme in un solo posto. I tifosi potranno godere di un calcio di prima classe in otto stadi all’avanguardia. Non vediamo l’ora di riunire persone di diversa estrazione sociale. Ciò che vedo è un paese che si prepara ad accogliere il mondo intero e ogni tifoso, ma che cerca anche di capire dove sono necessari miglioramenti e come farli in tanti settori diversi, specialmente in relazione ai diritti umani e al benessere dei lavoratori».