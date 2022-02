Infortunati Cagliari, out anche Baselli: salta la sfida con il Torino

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le ultimissime sulle condizioni degli infortunati in casa Cagliari in vista del match in programma domani contro il Torino

NANDEZ – Lavoro personalizzato, tempi di recupero recupero da valutare

BASELLI – Non sarà convocato per un fastidio alla caviglia destra, non si è riusciti nel recupero

CETER – Lavoro personalizzato, tempi di recupero da valutare

ROG – Programma di recupero ad Asseminello

STROOTMAN – Programma di recupero ad Asseminello

WALUKIEWICZ – Programma di recupero ad Asseminello