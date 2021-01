Infortunati Sampdoria: come stanno Gabbiadini e Ferrari

La Sampdoria ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti in vista del match di domenica contro il Parma: la situazione infortunati

La Sampdoria ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti in vista del match di domenica sera al Tardini contro il Parma.

Doppia seduta per i Manolo Gabbiadini e Alex Ferrari: nel corso della mattinata i due hanno svolto un lavoro di recupero agonistico in palestra, per poi spostarsi nel pomeriggio sul campo. Da segnalare il primo lavoro aerobico in assoluto per l’attaccante e lavori tecnici per l’ex Verona.