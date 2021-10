Infortunio Abraham: cosa filtra in vista di Juve-Roma. Le ultime

Juve Roma: le novità sulle condizioni di Abraham, il grande dubbio di Mourinho verso la sfida ai bianconeri

La Roma tenta di recuperare in extremis Tammy Abraham, rientrato dall’Inghilterra con una forte contusione alla caviglia destra. Come riferito da Sky Sport, lo staff medico giallorosso è al lavoro per provare a rimettere subito il centravanti a disposizione di Mourinho.

L’ex Chelsea sta svolgendo sedute di fisioterapia con antinfiammatori. L’obiettivo è quello di farlo tornare in campo per l’ultima rifinitura prima della Juventus, senza correre però rischi. La sua presenza domenica rimane in forte dubbio.