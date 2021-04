Infortunio Benali: problemi alla caviglia in Spezia-Crotone

Benali è stato costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo di Spezia-Crotone: le condizioni del centrocampista

Ahmad Benali è stato costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo della sfida tra Spezia e Crotone. Il centrocampista albanese ha avuto la peggio dopo un contrasto con Ismajli.

Cambio immediato per lui con Cosmi che ha inserito Magallan al suo posto. Il Crotone, subito dopo, ha trovato il vantaggio con un gran gol di Djidji, il primo in carriera in Serie A.