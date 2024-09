Infortunio Calafiori, il difensore salta la sfida con Israele: è già tornato a Londra

Infortunio Calafiori: il difensore dell’Arsenal salta la prossima sfida di Nations League dell’Italia contro Israele di lunedì sera

Riccardo Calafiori salterà per infortunio la sfida di Nations League Italia-Israele. Il difensore dell’Arsenal ha riportato un trauma contusivo del polpaccio sinistro durante la sfida contro la Francia.

Il difensore non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la prossima sfida: previsto per oggi il suo rientro a Londra per gli esami medici con i Gunners.