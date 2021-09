Infortunio Correa, l’argentino sostituito da Inzaghi prima della mezz’ora

Problemi per Joaquin Correa. L’argentino ha lasciato anzitempo il campo in occasione della partita tra Inter e Bologna

In seguito ad una botta rimediata in uno scontro con De Silvestri, Joaquin Correa ha abbandonato anzitempo il campo in occasione della sfida tra Inter e Bologna.

L’attaccante argentino è stato sostituito prima della mezz’ora da Inzaghi, che al suo posto ha inserito Dzeko. Per l’ex Lazio problemi all’anca e ora sono da valutare le sue condizioni in vista della Fiorentina.