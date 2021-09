Infortunio Correa: si punta al ritorno contro l’Atalanta. Le ultime

L’Inter lavora forte al recupero di Correa per la gara contro l’Atalanta. Per Vidal tempi più lunghi

Joaquin Correa punta a rientrare in tempo per il match contro l’Atalanta. Come riportato da Gazzetta.it, il Tucu oggi ha svolto lavoro personalizzato dopo la dolorosissima botta al bacino che lo ha costretto a lasciare il campo sabato scorso contro il Bologna.

Il dolore, però, sta passando e tra domani e dopodomani Inzaghi conta di rivederlo in gruppo e magari di averlo a disposizione per la gara contro gli orobici.

Arturo Vidal, invece, salterà quasi sicuramente anche l’impegno contro lo Shakhtar Donetsk: possibile rivederlo contro il Sassuolo.