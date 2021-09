Infortunio Dalbert: i tempi di recupero del terzino brasiliano

I controlli medici effettuati nella giornata di ieri hanno imposto a Dalbert 25 giorni di stop

Dopo i controlli medici effettuati nella giornata di ieri, quel semplice fastidio muscolare accusato da Dalbert a pochi minuti dall’inizio di Napoli-Cagliari si è rivelato essere una distrazione di primo grado ai flessori della coscia sinistra.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il brasiliano sarà costretto ai box per almeno 25 giorni e sarà quindi sicuramente assente per il match di venerdì sera contro il Venezia. Il suo rientro in campo potrebbe avvenire dopo il rientro dalla prossima sosta per le Nazionali.