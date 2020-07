Infortunio per il fantasista Felice D’Amico: il classe 2000 della Sampdoria ha riportato una microfrattura al piede destro

Felice D’Amico non è stato convocato per la partita contro il Parma a causa di un infortunio rimediato durante l’allenamento di sabato scorso. Per il fantasista della Sampdoria si tratta di una microfrattura al piede destro.

Il classe 2000 ha già iniziato il programma di riabilitazione sotto lo sguardo attento dello staff sanitario blucerchiato.