Infortunio Damsgaard: problema muscolare per il danese

Mikkel Damsgaard, dopo il problema avuto negli impegni con la Nazionale, salterà Cagliari Sampdoria: arriva la conferma del club

Brutte notizie per la Sampdoria e per Roberto D’Aversa. Mikkel Damsgaard è tornato dagli impegni con la Danimarca ed è stata valutata l’entità del suo infortunio. Il blucerchiato non partirà per Cagliari.

I controlli ai quali è stato sottoposto nelle ultime ore Damsgaard hanno infatti confermato un problema muscolare alla coscia sinistra che gli impedirà di prendere parte alla trasferta di Cagliari. Una notizia che è stata ufficializzata dalla stessa società.