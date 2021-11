Infortunio Darmian, l’Inter in apprensione: oggi gli esami, le ultime

Oggi esami per Darmian dopo l’infortunio alla coscia rimediato a Venezia: rischia un lungo stop

Inzaghi e l’Inter in apprensione per le condizioni di Matteo Darmain. Uscito per un problema muscolare nella sfida contro il Venezia, potrebbe restare fuori a lungo.

Una delle pedine fondamentali dello scacchiere di Inzaghi, oggi farà gli esami del caso per capire l’entità dell’infortunio. Nella peggiore delle ipotesi potrebbe rientrare nel 2022. Occasione per Dumfries che si prepara a riprendersi dalle critiche.

