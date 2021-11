Infortunio De Sciglio, ecco quando la Juve può riaverlo a disposizione

Infortunio De Sciglio, le ultime sulle condizioni del terzino bianconero. Ecco quando potrebbe riaverlo la Juve

C’è anche Mattia De Sciglio tra i bianconeri attualmente ai box a causa di un infortunio, quello accusato nel match di campionato contro il Sassuolo. Prosegue il recupero del terzino della Juventus.

Come riportato da Sky Sport, De Sciglio potrebbe tornare a disposizione la prossima settimana. Il laterale della Juventus dovrebbe rivedersi in campo tra Chelsea in Champions League e Atalanta in campionato.