Infortunio Dybala: le ultime sulle condizioni della Joya in vista dell’Inter

Infortunio Dybala: l’argentino verso il rientro in gruppo e la convocazione per la partita con l’Inter. Gli aggiornamenti

La Juventus mette subito nel mirino l’Inter dopo il pesante successo sul campo dello Zenit che ha di fatto ipotecato il passaggio del turno. Contro i nerazzurri potrebbe esserci il rientro di Paulo Dybala.

Come riferito da Francesco Cosatti, inviato di Sky Sport, domani il numero 10 bianconero dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Si va verso la convocazione per Inter Juventus.