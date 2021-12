Infortunio Ekdal, le condizioni del centrocampista della Sampdoria

Infortunio Ekdal: problema fisico per il centrocampista svedese della Sampdoria. Le ultime sulle sue condizioni

Non c’è pace per la Sampdoria. Dopo aver rinunciato a Morten Thorsby, il tecnico Roberto D’Aversa è stato costretto a sostituire anche Albin Ekdal per un problema fisico. Il centrocampista svedese ha preferito fermarsi precauzionalmente per non aggravare la propria situazione, al suo posto Alex Ferrari.

Nelle prossime ore lo staff sanitario blucerchiato sottoporrà Ekdal ad accertamenti medici per stabilire l’entità dell’infortunio. Termina così in anticipo il 2021 dell’ex Bologna e Cagliari.