Infortunio Felici, Cagliari in ansia: il giocatore è a Roma per sottoporsi a tutti gli accertamenti medici. C’è un timore che spaventa i sardi

Infortunio Felici, il Cagliari continua ad essere in attesa del responso medico. La lesione del crociato è sempre una delle possibilità. Le ultime

Il finale della sfida contro il Napoli ha acceso più di un campanello d’allarme in casa rossoblù, con il tema infortunio di Felici diventato immediatamente centrale nelle ore successive al match. Mattia Felici, uno dei giocatori più esplosivi e imprevedibili dello scacchiere di Fabio Pisacane, è stato costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio che ha fatto temere il peggio a compagni, staff e tifosi. Le immagini della sua uscita, visibilmente dolorante, hanno alimentato la preoccupazione attorno a un calciatore che nelle ultime settimane aveva mostrato una crescita costante, diventando una pedina quasi insostituibile nell’attacco del Cagliari.

La società si è mossa immediatamente per affrontare la questione legata all’infortunio Felici. Il giocatore sarà sottoposto nelle prossime ore a una serie di esami strumentali presso la clinica Villa Stuart di Roma, uno dei centri medici più rinomati d’Italia per la valutazione dei traumi articolari. L’obiettivo è ottenere una diagnosi chiara e tempestiva, indispensabile per comprendere l’entità reale del problema e procedere con il percorso più adeguato.

Secondo le prime indiscrezioni provenienti dall’ambiente sardo, c’è il timore che l’infortunio di Felici possa essere più serio del previsto. Una possibile lesione del legamento crociato – ipotesi non confermata ma temuta – rappresenterebbe una perdita pesantissima per il club. Felici, grazie alla sua velocità, agli strappi continui e alla capacità di creare superiorità numerica, è infatti una delle armi offensive più preziose a disposizione di Pisacane. Un eventuale lungo stop obbligherebbe lo staff tecnico a ripensare profondamente l’assetto avanzato, andando a sostituire un profilo che, per caratteristiche, non ha veri e propri equivalenti nella rosa attuale.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’attesa ora è tutta concentrata sugli esiti degli esami. La società ha comunicato che informerà i tifosi non appena sarà disponibile un quadro clinico completo. Solo la diagnosi ufficiale permetterà di stabilire la gravità dell’infortunio di Felici e di ipotizzare tempi di recupero realistici, che potrebbero variare da poche settimane a diversi mesi in base alla natura del danno.

Nel frattempo, la tifoseria rossoblù guarda con apprensione all’evoluzione della situazione, sperando in notizie confortanti su uno dei giocatori più amati e seguiti del momento. Felici, protagonista di un avvio di stagione in ascesa e già decisivo in più occasioni, rappresenta un patrimonio tecnico e umano per la squadra. L’auspicio comune è che l’infortunio di Felici non comprometta la sua crescita e che il giovane esterno possa tornare presto a dare il suo contributo sul campo.