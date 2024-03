Infortunio Griezmann: ci sarà contro l’Inter?

Infortunio Griezmann, le ultime sulle condizioni dell’attaccante francese in vista del ritorno dell’Atletico Madrid contro l’Inter

Nelle scorse settimane c’era il punto interrogativo in merito alle condizioni di Antoine Griezmann, il quale era dato in dubbio per Atletico Madrid Inter dopo il suo infortunio. La stella dei Colchoneros ci sarà per la sfida di mercoledì, valevole per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League?

La risposta è sì. A riferirlo è Mundo Deportivo, che spiega come il francese oggi si sia allenato regolarmente insieme al resto del gruppo (come aveva già fatto alla vigilia del match in campionato contro il Cadice, dove però era stato preservato). Il calciatore sarà regolarmente presente per la gara contro i nerazzurri e partirà tra i titolari.