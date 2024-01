Il Manchester City recupera De Bruyne ma dovrà fare ancora a meno dell’infortunato Haaland: l’attaccante norvegese preoccupa Guardiola

Il capocannoniere della Premier League è fuori dal 6 dicembre per un problema al piede e ancora non è riuscito a recuperare. Haaland sarà costretto a saltare il prossimo match contro il Newcastle, ma Pep spera di riaverlo presto in gruppo.